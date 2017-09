TEXTILES LA Textile Preview: Trim Spotlight

Pulsating Nature

Kagan Trim Center The Button/Accessory Connection The Button/Accessory Connection Finotex 3in1 Group USA Kagan Trim Center Finotex 3in1 Group USA 3in1 Group USA Cuteque International Inc. Brooks Industries The Button/Accessory Connection Kagan Trim Center Finotex Dara Inc. Brooks Industries

Rose, Gold & Tiger

The Button/Accessory Connection Kagan Trim Center Appliqués with Glitz California Label Products The Button/Accessory Connection Button Avenue Dunlap Industries Satab USA Dunlap Industries Kagan Trim Center Kagan Trim Center California Label Products Dunlap Industries International Trimmings & Labels Inc. Appliqués with Glitz Appliqués with Glitz

DIRECTORY

3in1 Group USA, (657) 210-4970 3in1labels.com

Appliqués With Glitz/Lords and Ladies Inc., (888) 344-5480 appliqueswithglitz.com

Brooks Industries, (818) 543-3600 brooksindustries.net

Button Avenue, (310) 457-2797 www.buttonavenue.com

California Label Products, (310) 523-5800 www.californialabelproducts.com

Cuteque International Inc., (626) 287-1705 www.cuteque.com

Dara Inc., (213) 749-9970 www.DaraIncUSA.com

Dunlap Industries, (800) 251-7214 www.dunlapworld.com

Finotex, (305) 470-2400 www.finotex.com

International Trimmings & Labels Inc., (646) 668-3392 itl-group.com

Kagan Trim Center, (323) 583-1400 www.kagantrim.com

Satab USA, (212) 403-2805, 33 01 42 36 66 00 www.satab.com

The Button/Accessory Connection, (213) 747-8442 www.tbacinc.com