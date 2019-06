MANUFACTURING New Lines for Los Angeles Market Week

California Market Center

110 E. Ninth St.

NEW LINES

JUNIORS

ELLEQ INC

Suite A809

Bonded Apparel Apparel

Laced with Love Apparel

KIDS’

THE GLITTER BOX SHOWROOM

Suite A602

Be Girl Clothing Apparel

Bebe Gabriella Apparel

Bee Loop Apparel

Bibi Footwear

Callalilly Apparel

Heart Me Accessories Accessories

Jill Yoga Apparel

Quimby Apparel

Up Baby Apparel

We Love Gloss Apparel

THE DRESSING ROOM

Suite A610

Jagged Culture Apparel

New People Company Accessories

Paper Plain Apparel

Patrick Brand Apparel

Petite ’n Pretty Accessories

Sparkle by Stoopher Apparel

AB SPOON

Suite A677

Abalulu Apparel

BIBs Pacifiers Accessories

Donsje Amsterdam Footwear

Lemon and Lucy Apparel

Tun Tun Apparel

RANDEE’S SHOWROOM

Suite A679

Albetta Accessories

SHAYNA MASINO SALES

Suite A689

Coccoli Apparel

Global Love Apparel

KIDS’/WOMEN’S

BY DEBBIE/DEB & DAVE

Suite B530

Deb & Dave Handbags Handbags

Starlight Home Goods Accessories

Starlight Sunglasses Eyewear

Ruyi Accessories Accessories

WOMEN’S

SHARON KOSHET SALES

Suite B557

ARB Apparel

Femme Fatale Apparel

Journey Apparel

Modzori Apparel

Tiffany + Cole Apparel

The New Mart

127 E. Ninth St.

NEW SHOWROOMS & LOCATIONS

UTE & JIM’S SHOWROOM

Suite 503

Adora

Brenda Zaro

Cargo It

Carmen Saiz

Catori

Fraas

Laurel Burch

Little River Sock Mill

Most Wanted

Pedro Anton

Pixie Mood

Sun ‘N’ Sand

Uchi

Zkano

KATHY BARRETT SELECTIONS INC.

Suite 605

Dolma Imports

Leaders in Leather

KRISTINE CLEARY LIFESTYLES

Suite 607

DonaBela Shreds

Fenini

Habitat

Pearlessence

Sleevey Wonders

TRIBAL

THEIA JEWELRY/LINES OF DENMARK

Suite 807

Lines of Denmark

THEIA Jewelry

ROXBERI

Suite 1111

Roxberi

MOLLY BRACKEN

Suite 1205

Lili Sidonio x Molly Bracken

Mini Molly

Molly Bracken

PERLMAN REP

Suite 1205

NEW LINES

5 SEASONS SHOWROOM

Suite 400

Best Mountain

FRNCH Paris

Numero Denim

Primp

UTE & JIM’S SHOWROOM

Suite 503

Pendleton Footwear and Slippers for Women and Men

LISA LENCHNER SALES

Suite 603

Bayton Shoes

Orange

MELODY FAST SALES

Suite 609

Annie Turbin

Honest Cotton

Peacock Ways

Vera Cristina

ZUMI

HASSON COSTA/CULTIVATE SHOWROOM

Suite 700

Body Language

Etica

STEVEN LEVINSON

Suite 703

URU

KLA/KAREN L. ANDERSON

Suite 704

Ost

Peruvian Exchange

JOKEN STYLE

Suite 808

Brewster Belt Company

Carlo Forti

Charlene and Co.

Karpet Diem

Lenny Lu

Lucid

Pellone Collection

Regatta Apparel Group

Rock N Karma

NEW DESIGNERS SPACE

Suite 810

Dossena

Ly & Co

Maison de Ines

Musee

YOGINI GARMENTO

Suite 1002

AR-33

LUMIONskin

WBC SHOWROOM

Suite 1101

Franklin Flannels

Nouvelle Palm Beach

THE VILLAGE SHOWROOM

Suite 1106

Erin Fader Jewelry

Popol Vuh

MICHAEL BUSH – LA APPAREL

Suite 1110

Last Tango

DRESSED 2 KILL

Suite 1206

Ameliora

Cooper Design Space

860 S. Los Angeles St.

NEW SHOWROOMS

BRAND ASSEMBLY

Mezzanine 3

BTFL

Emblem Showroom

Kindom

Regal V Real

Robert Sher Jewelry

Single

HARMONY SHOWROOM

Suite 309

Joli Nu

Temple Ro

NEW LINES

BUTIK

Suite 328

Curious Creatures

Joe Luc

Sonya Renee

WellDunn

SIMON

Suite 540

Christina Lehr

Off Track

FINDINGS

Suite 608

John Elliott

Loyd/Ford

Roseanna