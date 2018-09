MANUFACTURING New Lines for Los Angeles Fashion Market Week

California Market Center

110 E. Ninth St.

NEW LINES

Sharon Koshet Sales

A303–304

Berek Women’s

Bohemian Cowgirl Women’s

Cover Charge Women’s

Dilemma Women’s

Jean-Pierre Kilfa Women’s

Journey Women’s

Mooz Mooz Women’s

OC Jewel Women’s

Vernisge Women’s

Papillon

A311

Nimi K Women’s

Ute and Jim’s Showroom

A318

Brenda Zaro Women’s

Carmen Saiz Women’s

Costa. B Women’s

Most Wanted USA Women’s, accessories

Pixie Mood Women’s, accessories

Slowwalk Women’s, men’s

Sunny Dayz Kids’, accessories

Proven Luxury

A391

Veleno Cashmere Women’s, men’s accessories

Versace Collection Men’s accessories

Elephants & Ampersands

A648

KiKu Kids Kids’

Nessi Byrd Kids’

Kids Du Monde

A678

Powell Craft Kids’, accessories, gift/home

Randee’s Showroom

A679

Greige Kids’, women’s

No Biggie Kids’

Sylvia Gill Childrenswear

A680

Abel & Lula Kids’

Mini Mod Mode

A682

Tarantela Kids’

Butterscotch Kidz

A693

Adam & Yve Kids’

Bubu Hats Kids’

Up and Away

A694

Up and Away Kids’

Up and Away Adults Men’s, women’s, juniors

By Debbie Inc.

A1002

Ashi’s Accessories

Strategy L.A.

B520

Cartise Women’s

Suzy D London Women’s

Solstiss

B703

Embelliss Lace

Arc Textiles Inc

B885

Sofi Angel / Neon Sky Women’s

The New Mart

127 E. Ninth St.

NEW SHOWROOMS

Miramar Consulting Group Inc.

Suite 603

LA Dystinction

Kreative Content

Stitchwurks

NEW LOCATIONS

Michael Bush LA-Apparel has moved to Suite 1110

The M Showroom has moved to Suite 1110

NEW LINES

10eleven

Suite 135

Rhode Resort

GiG Showroom

Suite 503

Ralph Lauren Polo Boys’ underwear

Ralph Lauren Polo Men’s underwear

Ralph Lauren Polo Men’s sleepwear and loungewear

Salt & Pepper Sales

Suite 802

Kiyo

Yogini Garmento

Suite 1002

JADE

Virtues & Vibes

Temporary Showrooms

Three Dots

Suite 605

Cossa Bella

Suite 1103

Sadie & Sage

Suite 1106

Baci

Suite 1205

Emma Chai