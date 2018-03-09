Art Hearts Fashion Week Fall 2018 Calendar
Art Hearts Fashion Week begins on March 12 and runs through March 16. It takes place at The MacArthur at 607 Park View St.
MARCH 12
6PM DOORS OPEN
7PM
– KENTARO KAMEYAMA (USA)
– FERNANDO ALBERTO ATELIER (USA)
– CANDICE CUOCO (USA)
9PM – ELIE MADI (LEBANON)
– NATHALIA GAVIRIA (USA)
– RESTY LAGARE (USA)
– ROCKY GATHERCOLE (PHILIPPINES)
MARCH 13
6PM DOORS OPEN
7PM
– 2EROS (AUSTRALIA)
– CZARINA (AUSTRALIA)
– JONATHAN MARC STEIN (USA)
9PM
– NAZIA RAHMAN (BANGLADESH)
– DANNY NGUYEN (USA)
– WILLFREDO GERARDO (USA)
MARCH 14
6PM DOORS OPEN
7PM
– HALE BOB (USA)
9PM
- SIWY DENIM (USA)
- DAN RICHTERS (USA)
- BURNING GUITARS CLOTHING (USA)
- JAIME ELYSE COUTURE (USA)
MARCH 15
6pm DOORS OPEN
6 PM KELLY LE BROCK X SHAM POP ART TRIBUTE
7PM
– LULU HARAZAN (PALESTINE)
– MELISSA MERCEDES (USA)
– DIANA COUTURE (INDONISIA)
9PM
– ARZAMENDI STYLE (MEXICO)
– RENE’ TYLER (USA)
– CHARLES AND RON (MALTA)
– BENITO SANTOS (MEXICO)
MARCH 16
6pm DOORS OPEN
6PM – 7PM SUE WONG RETROSPECT & AWARD SHOW
7PM
– SUE WONG (USA)
– KENNETH BARLIS (USA)
– RICKY LINDSAY (USA)
– MADAMME ADASSA (JAMAICA)
9PM
SURPRISE CELEBRITY EVENT & PERFORMANCES
– DUNYAH (USA)
GRAND FINALE BY ART HEARTS FASHION CREATOR
– MISTER TRIPLE X (USA)